10 фото случаев, когда мастера без вкуса воплощали идеи в жизнь и получалось удивительно... мерзко
Чтобы создавать удивительные вещи, одних навыков, к сожалению, будет недостаточно. Если у человека ужасный вкус, как бы тот ни старался, получаться будет всё равно один треш. Собрали 10 ярких примеров
"Как сделать так, чтобы тебя пристрелил полицейский? Просто нужно купить этот чехол для телефона", — ATBGE.
"Наткнулся на эту картину в магазине. Ну и как я мог пройти мимо?!" — kolfa.
Фото © Reddit / kolfa
"Что это такое и кто за это ответственен?" — griffithdidnthwrong.
Фото © Reddit / griffithdidnthwrong
"Сложно представить, как это вообще сделали. А главное — зачем...", — buckleybuilds.
Фото © Reddit / buckleybuilds
"Когда-нибудь слышали о том, что "мерседес" можно обтянуть бархатом?" — comicbookbean.
Фото © Reddit / comicbookbean
"Бургер-кровать из 1972 года", — BleuDePrusse.
Фото © Reddit / BleuDePrusse
"Кто решил, что это хорошая идея?" — Zew5.
Фото © Reddit / Zew5
"Что это за мерзость... и подскажите контакт мастера. Хорошо бьёт!" — schwiftybass.
Фото © Reddit / schwiftybass
"Столяр прекрасно знал, что делает... Но почему его никто не остановил?" — junkerow.
Фото © Reddit / junkerow
"Есть фанаты Ван Гога?" — ATBGE.
Лучшее из Интернета
10 диких фактов, которые нужно знать, ведь когда-нибудь они могут спасти вам жизнь
вчера в 10:00
10 фото попутчиков, которым в некоторых странах уже бы давно что-нибудь отрубили за такое поведение
вчера в 08:30
10 уморительных кадров, доказывающих, что массаж нужен всем нам, и питомцам тоже
вчера в 07:30
Reddit / griffithdidnthwrong, schwiftybass