10 фото случаев, когда мастера без вкуса воплощали идеи в жизнь и получалось удивительно... мерзко

"Как сделать так, чтобы тебя пристрелил полицейский? Просто нужно купить этот чехол для телефона", — ATBGE.

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"Наткнулся на эту картину в магазине. Ну и как я мог пройти мимо?!" — kolfa.

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"Что это такое и кто за это ответственен?" — griffithdidnthwrong.

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"Сложно представить, как это вообще сделали. А главное — зачем...", — buckleybuilds.

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"Когда-нибудь слышали о том, что "мерседес" можно обтянуть бархатом?" — comicbookbean.

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"Бургер-кровать из 1972 года", — BleuDePrusse.

Фото © Reddit / BleuDePrusse

"Кто решил, что это хорошая идея?" — Zew5.

Фото © Reddit / Zew5

"Что это за мерзость... и подскажите контакт мастера. Хорошо бьёт!" — schwiftybass.

Фото © Reddit / schwiftybass

"Столяр прекрасно знал, что делает... Но почему его никто не остановил?" — junkerow.

Фото © Reddit / junkerow

"Есть фанаты Ван Гога?" — ATBGE.