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5 сентября, 13:05

10 фото случаев, когда мастера без вкуса воплощали идеи в жизнь и получалось удивительно... мерзко

Чтобы создавать удивительные вещи, одних навыков, к сожалению, будет недостаточно. Если у человека ужасный вкус, как бы тот ни старался, получаться будет всё равно один треш. Собрали 10 ярких примеров

"Как сделать так, чтобы тебя пристрелил полицейский? Просто нужно купить этот чехол для телефона", — ATBGE.

Фото © Reddit / ATBGE

Фото © Reddit / ATBGE

"Наткнулся на эту картину в магазине. Ну и как я мог пройти мимо?!" kolfa.

Фото © Reddit / kolfa

Фото © Reddit / kolfa

"Что это такое и кто за это ответственен?" griffithdidnthwrong.

Фото © Reddit / griffithdidnthwrong

Фото © Reddit / griffithdidnthwrong

"Сложно представить, как это вообще сделали. А главное зачем...", — buckleybuilds.

Фото © Reddit / buckleybuilds

Фото © Reddit / buckleybuilds

"Когда-нибудь слышали о том, что "мерседес" можно обтянуть бархатом?" comicbookbean.

Фото © Reddit / comicbookbean

Фото © Reddit / comicbookbean

"Бургер-кровать из 1972 года", — BleuDePrusse.

Фото © Reddit / BleuDePrusse

Фото © Reddit / BleuDePrusse

"Кто решил, что это хорошая идея?" Zew5.

Фото © Reddit / Zew5

Фото © Reddit / Zew5

"Что это за мерзость... и подскажите контакт мастера. Хорошо бьёт!" schwiftybass.

Фото © Reddit / schwiftybass

Фото © Reddit / schwiftybass

"Столяр прекрасно знал, что делает... Но почему его никто не остановил?" junkerow.

Фото © Reddit / junkerow

Фото © Reddit / junkerow

"Есть фанаты Ван Гога?" ATBGE.

Фото © Reddit / ATBGE

Фото © Reddit / ATBGE

10 "богатых" квартир, глядя на которые сразу понимаешь: этот треш проектировали в России

10 "богатых" квартир, глядя на которые сразу понимаешь: этот треш проектировали в России

Обложка ©

Reddit / griffithdidnthwrong, schwiftybass

Сергей Трофимов

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