Сыгравший 270-килограммового гея Брендан Фрейзер расплакался от оваций на премьере драмы "Кит"

Если воскресная мировая премьера фильма "Кит" на Венецианском кинофестивале о чём-то говорит, возвращение Брендана Фрейзера в Голливуд будет встречено бурными аплодисментами и ещё большими слезами и станет настоящим триумфом. Когда пошли титры драмы Даррена Аронофски, в которой Фрейзер сыграл 270-килограммового мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации, прикованного к инвалидному креслу, актёра переполнили эмоции, пишет Variety.

Зал аплодировал Фрейзеру, у которого есть все шансы побороться за премию "Оскар", не менее шести минут. Сам актёр только и успевал, что вытирать слёзы. Во время оваций Брендан несколько раз обнимал Аронофски. В какой-то момент Фрейзер попытался покинуть зал, но аплодисменты не стихали — пришлось задержаться и даже поклониться публике.

Брендан Фрейзер во время оваций после премьеры фильма "Кит" на 79-м Венецианском кинофестивале не смог сдержать слёз. Видео © Twitter / RaminSetoodeh

В "Ките" Фрейзер сыграл Чарли — мужчину средних лет, вес которого явно зашкаливает (600 фунтов, или 272 кг). Чарли, оставивший семью ради любовных приключений, отчаянно пытается наладить связь с дочкой-подростком. В какой-то момент из-за чувства вины герой Фрейзера начинает переедать. В фильме также снялись Сейди Синк и Хонг Чау.