Эти знаменитости-антипатриоты лишились выступлений на корпоративах российских богачей

Свадебный сезон плавно перетёк из лета в осень, к тому же к началу учебного года с морей-океанов вернулись домой обеспеченные люди. Отпуска звёзд тоже подошли к концу, и работы на частных мероприятиях у знаменитостей заметно прибавилось, но не у всех. Выяснилось, что некоторые заказчики отказываются от выступлений антипатриотично настроенных представителей шоу-бизнеса. Причём некоторых клиентов даже не смущает, что они уже внесли невозвратную предоплату.

В частности, богачи больше не хотят видеть на закрытых вечеринках Валерия Меладзе. Об этом поведала менеджер брачного агентства. Вот что рассказала собеседница kp.ru: "У кого-то не совпадает с ним политическая позиция; другим всё равно, кто поёт, но отказываются, чтобы не подводить важных гостей на свадьбе. Безусловно, что какие-то мероприятия у него есть и остаются, но наблюдается тенденция отмен".

Та же участь постигла и юмориста Максима Галкина, неоднократно делавшего "очень плохие заявления". По словам менеджера, муж Аллы Пугачёвой должен был вести свадьбу, но его заменили. "Возможно, что какие-то мероприятия он ведёт в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно". Дело в том, что и артисты, и заказчики всё чаще ставят гостям условие: ничего не снимать на празднике и не публиковать фото и видео в соцсети, некоторые даже просят сдавать телефоны на входе. Через пару дней после мероприятия все получают профессиональные снимки, но делиться ими тоже запрещено.

Гонорары звёзд за корпоративы

Прайс-лист звёздных ведущих

Какие деньги получают звёзды за работу на корпоративах? Знаменитости, приглашённые на частные вечеринки в качестве ведущих, просят от полутора миллионов рублей в качестве гонорара. В такую сумму свою работу оценивают, в частности, Вячеслав Макаров и Екатерина Варнава. От 2,5 млн рублей за мероприятие получают Игорь Верник и Лера Кудрявцева. За услуги Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева или Гарика Харламова придётся выложить около трёх миллионов рублей. Больше всех на ведении мероприятий зарабатывают Ксения Собчак и Андрей Малахов — от 3,5 млн рублей.

Сколько стоит выступление звёзд