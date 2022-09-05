Эти знаменитости-антипатриоты лишились выступлений на корпоративах российских богачей
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Свадебный сезон плавно перетёк из лета в осень, к тому же к началу учебного года с морей-океанов вернулись домой обеспеченные люди. Отпуска звёзд тоже подошли к концу, и работы на частных мероприятиях у знаменитостей заметно прибавилось, но не у всех. Выяснилось, что некоторые заказчики отказываются от выступлений антипатриотично настроенных представителей шоу-бизнеса. Причём некоторых клиентов даже не смущает, что они уже внесли невозвратную предоплату.
В частности, богачи больше не хотят видеть на закрытых вечеринках Валерия Меладзе. Об этом поведала менеджер брачного агентства. Вот что рассказала собеседница kp.ru: "У кого-то не совпадает с ним политическая позиция; другим всё равно, кто поёт, но отказываются, чтобы не подводить важных гостей на свадьбе. Безусловно, что какие-то мероприятия у него есть и остаются, но наблюдается тенденция отмен".
Та же участь постигла и юмориста Максима Галкина, неоднократно делавшего "очень плохие заявления". По словам менеджера, муж Аллы Пугачёвой должен был вести свадьбу, но его заменили. "Возможно, что какие-то мероприятия он ведёт в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно". Дело в том, что и артисты, и заказчики всё чаще ставят гостям условие: ничего не снимать на празднике и не публиковать фото и видео в соцсети, некоторые даже просят сдавать телефоны на входе. Через пару дней после мероприятия все получают профессиональные снимки, но делиться ими тоже запрещено.
Гонорары звёзд за корпоративы
Прайс-лист звёздных ведущих
Какие деньги получают звёзды за работу на корпоративах? Знаменитости, приглашённые на частные вечеринки в качестве ведущих, просят от полутора миллионов рублей в качестве гонорара. В такую сумму свою работу оценивают, в частности, Вячеслав Макаров и Екатерина Варнава. От 2,5 млн рублей за мероприятие получают Игорь Верник и Лера Кудрявцева. За услуги Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева или Гарика Харламова придётся выложить около трёх миллионов рублей. Больше всех на ведении мероприятий зарабатывают Ксения Собчак и Андрей Малахов — от 3,5 млн рублей.
Сколько стоит выступление звёзд
Стоимость выступлений знаменитостей, чьи имена на слуху, начинается от миллиона рублей. За эти деньги на вашем мероприятии выступит Клава Кока, Стас Костюшкин или Джиган. Частный концерт Любови Успенской, группы "Руки вверх", Джонни, Наташи Королёвой, Егора Крида, Славы или "Иванушек International" обойдётся заказчику в сумму от двух миллионов рублей. Сергей Лазарев, Дима Билан и Полина Гагарина выступают на корпоративах за три миллиона каждый. Больше всех просят Стас Михайлов, Баста и Григорий Лепс — по 4–5 млн.