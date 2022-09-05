Садальский разнёс Гузееву, дебютировавшую в роли ведущей шоу "Голос 60+"
Без комментариев заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского не обходится ни одно событие из мира шоубиза. На этот раз актёр нелестно высказался о дебюте коллеги по звёздному цеху Ларисы Гузеевой в качестве ведущей пятого сезона шоу "Голос 60+". Актриса вечером 4 сентября блистала на телеэкранах, заменив Дмитрия Нагиева, принявшего решение взять творческую паузу. В креслах наставников оказались певцы Александр Малинин, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и Игорь Корнелюк.
"Может, это и жестоко... но истина. На сцене — ветераны Октябрьской революции, "Ленина видели". <...> Ведущая... как бы помягче сказать? "Голос" и так мало смотрят, а кому за 60, тем более не будут", — порассуждал Садальский в блоге.
И подкинул идею: соединить программы "Голос" и "Давай поженимся". "Будут сидеть за столом с астрологом и тарологом и обсуждать "древнейших", кто как спел и когда в последний раз было". Со стороны выглядит так, будто у актёра давние счёты с Гузеевой, ведь на сцене заслуженная артистка России смотрелась вполне органично. Кстати, Садальский предложил заменить Ларису Андреевну на модного нынче певца Шамана. "Нагиеву бесконечное уважение. Вот где чувство такта и актёрского достоинства. Не надоест зрителю НИКОГДА", — резюмировал артист.
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ТАСС / Ольга Зиновская, © 1tv.ru