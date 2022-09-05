Садальский разнёс Гузееву, дебютировавшую в роли ведущей шоу "Голос 60+"

Без комментариев заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского не обходится ни одно событие из мира шоубиза. На этот раз актёр нелестно высказался о дебюте коллеги по звёздному цеху Ларисы Гузеевой в качестве ведущей пятого сезона шоу "Голос 60+". Актриса вечером 4 сентября блистала на телеэкранах, заменив Дмитрия Нагиева, принявшего решение взять творческую паузу. В креслах наставников оказались певцы Александр Малинин, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и Игорь Корнелюк.

"Может, это и жестоко... но истина. На сцене — ветераны Октябрьской революции, "Ленина видели". <...> Ведущая... как бы помягче сказать? "Голос" и так мало смотрят, а кому за 60, тем более не будут", — порассуждал Садальский в блоге.