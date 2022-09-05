Шнуров ответил критикам вернувшейся в Россию Пугачёвой: Примадонна может делать всё, что угодно

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, как и обещала, к осени вернулась в Россию после скитаний по заграницам — Израилю и Прибалтике. Рады Примадонне далеко не все, в частности, из-за позиции её супруга Максима Галкина относительно спецоперации РФ на Украине. Пока подписчики разделились на два лагеря, некоторые медийные персоны встали на защиту Аллы Борисовны. Поддерживают звезду модельер Игорь Гуляев, бывший теннисист Евгений Кафельников и дизайнер Наталья Якимчик. А сегодня неожиданный комментарий по поводу приезда Пугачёвой в Москву дал рокер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"Я считаю, что Алла Борисовна — настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить... Корить её? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачёвой?! Кто? Вот, собственно, моя позиция такая", — заявил Шнур, отвечая на вопрос kp.ru на пресс-конференции.

Сергей Шнуров неожиданно прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию. Видео © Telegram / Daily Storm