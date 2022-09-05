Эти пять имён носят самые агрессивные мужчины, от которых не знаешь, чего ждать
Поначалу они могут казаться добрыми и щедрыми — втираются в доверие. Но, сблизившись с женщиной, мужчины со следующими именами станут представлять для избранницы реальную угрозу и опасность.
Тяжёлый характер может сделать мужчину непредсказуемым и агрессивным, а значит, и опасным. Обладатели каких имён самые неуравновешенные? С кем постоянно надо быть начеку, потому как представители сильного пола, которых зовут так, не умеют контролировать гнев и раздражительность? Рассказываем, кого из парней лучше не доводить до белого каления.
Мужское имя Сергей
Агрессивность и напористость делают из Сергея мужчину непредсказуемого и даже порой опасного. Фото © Freepik
Имя Сергей наделяет обладателя большим количеством положительных качеств: трудолюбие, энергичность, честность. Но ещё оно же дарит мужчине эмоциональную неуравновешенность и закомплексованность. Пытаясь перебороть их, Сергей часто может перегибать палку и стараться быть другим человеком в глазах окружающих. Агрессивность и напористость делают из носителя этого имени мужчину непредсказуемого и даже порой опасного. Серёжа долго не думает, а в стрессовых ситуациях нередко лезет на рожон. А чтобы показать "мужественность" может грубо и резко общаться с любимой женщиной.
Имя Игорь
На самом деле Игорь достаточно горделив и корыстен. Фото © Freepik
Мужчина, которого назвали Игорь, первое впечатление о себе постарается произвести исключительно хорошее. Станет шутить, проявлять себя как доброго и щедрого приятеля, готового всегда помочь делом или поддержать советом. Но, на самом деле, Игорь достаточно горделив и корыстен. Чувство завести часто подталкивает парня с этим именем строить козни против друзей или распространять про них сплетни. У Игоря с детства проявляется переменчивое настроение, перепады которого во взрослом возрасте только усилятся. В гневе или досаде мужчина с этим именем может решиться на самые ужасные вещи, что сделает его опасным для окружающих человеком.
Дмитрий
Дмитрий по-особенному болезненно реагирует на претензии и критику в свою сторону. Фото © Freepik
Сильный духом и считающий себя настоящим мужчиной, Дмитрий по-особенному болезненно реагирует на претензии и критику в свой адрес. Из-за чего носитель этого имени старается вести себя жёстко, порой беспардонно и грубо. В его понятии именно так преподносят себя истинные мужчины — их уважают, потому что боятся. Дмитрия всячески раздражают люди, которые успешнее и богаче. А злость толкает его на отчаянно рискованные поступки. Дима плохо умеет справляться с собственным гневом, поэтому импульсивен. Женщине рядом с обладателем этого имени всегда приходится быть начеку, чтобы не попадать под горячую руку мужа.
Имя Вячеслав
Вячеслав понимает, что готов на самые тёмные поступки, лишь бы добиться желаемой власти. Фото © Freepik
Ещё с детства становится видно, что у Вячеслава трудный и тяжёлый характер. Став взрослым, такой мужчина обычно замыкается в себе и старается никому не показывать настоящих чувств. Потому что в обладателе этого имени преобладают ненависть, злоба, гордыня и зависть. Вячеслав и сам не знает, на какие действия подтолкнёт его задетое эго, из-за чего старается держаться одиночкой. Мужчина с этим именем мечтает быть настоящим лидером, подавать пример и видеть обожание в глазах окружающих людей. Поэтому порой в мыслях Слава понимает, что готов на самые тёмные поступки, лишь бы добиться желаемой власти.
Мужское имя Леонид
Леонид отлично научился манипулировать людьми, поэтому особых конкурентов не видит ни в ком. Фото © Freepik
Только на первый взгляд Леонид кажется робким, застенчивым и скромным кавалером. На самом деле, такая маскировка скрывает настоящую натуру мужчины. Носитель этого имени эгоистичен, не уважает никого, кроме себя, жаден и не считает нужным выполнять свои же обещания. Леонид отлично научился манипулировать людьми, поэтому особых конкурентов не видит ни в ком. Главным отрицательным качеством можно назвать непредсказуемость. От мужчины никогда не знаешь, чего ожидать. Заложит ли Лёня машину, чтобы рискнуть в бизнесе, переедет внезапно в другой город, скрываясь от недавно нажитых врагов или приведёт внезапно в дом любовницу, заявив жене, что разлюбил, покажет только время.
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