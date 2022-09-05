Эти пять имён носят самые агрессивные мужчины, от которых не знаешь, чего ждать

Тяжёлый характер может сделать мужчину непредсказуемым и агрессивным, а значит, и опасным. Обладатели каких имён самые неуравновешенные? С кем постоянно надо быть начеку, потому как представители сильного пола, которых зовут так, не умеют контролировать гнев и раздражительность? Рассказываем, кого из парней лучше не доводить до белого каления.

Мужское имя Сергей

Агрессивность и напористость делают из Сергея мужчину непредсказуемого и даже порой опасного. Фото © Freepik

Имя Сергей наделяет обладателя большим количеством положительных качеств: трудолюбие, энергичность, честность. Но ещё оно же дарит мужчине эмоциональную неуравновешенность и закомплексованность. Пытаясь перебороть их, Сергей часто может перегибать палку и стараться быть другим человеком в глазах окружающих. Агрессивность и напористость делают из носителя этого имени мужчину непредсказуемого и даже порой опасного. Серёжа долго не думает, а в стрессовых ситуациях нередко лезет на рожон. А чтобы показать "мужественность" может грубо и резко общаться с любимой женщиной.

Имя Игорь

На самом деле Игорь достаточно горделив и корыстен. Фото © Freepik

Мужчина, которого назвали Игорь, первое впечатление о себе постарается произвести исключительно хорошее. Станет шутить, проявлять себя как доброго и щедрого приятеля, готового всегда помочь делом или поддержать советом. Но, на самом деле, Игорь достаточно горделив и корыстен. Чувство завести часто подталкивает парня с этим именем строить козни против друзей или распространять про них сплетни. У Игоря с детства проявляется переменчивое настроение, перепады которого во взрослом возрасте только усилятся. В гневе или досаде мужчина с этим именем может решиться на самые ужасные вещи, что сделает его опасным для окружающих человеком.

Дмитрий

Дмитрий по-особенному болезненно реагирует на претензии и критику в свою сторону. Фото © Freepik

Сильный духом и считающий себя настоящим мужчиной, Дмитрий по-особенному болезненно реагирует на претензии и критику в свой адрес. Из-за чего носитель этого имени старается вести себя жёстко, порой беспардонно и грубо. В его понятии именно так преподносят себя истинные мужчины — их уважают, потому что боятся. Дмитрия всячески раздражают люди, которые успешнее и богаче. А злость толкает его на отчаянно рискованные поступки. Дима плохо умеет справляться с собственным гневом, поэтому импульсивен. Женщине рядом с обладателем этого имени всегда приходится быть начеку, чтобы не попадать под горячую руку мужа.

Имя Вячеслав

Вячеслав понимает, что готов на самые тёмные поступки, лишь бы добиться желаемой власти. Фото © Freepik

Ещё с детства становится видно, что у Вячеслава трудный и тяжёлый характер. Став взрослым, такой мужчина обычно замыкается в себе и старается никому не показывать настоящих чувств. Потому что в обладателе этого имени преобладают ненависть, злоба, гордыня и зависть. Вячеслав и сам не знает, на какие действия подтолкнёт его задетое эго, из-за чего старается держаться одиночкой. Мужчина с этим именем мечтает быть настоящим лидером, подавать пример и видеть обожание в глазах окружающих людей. Поэтому порой в мыслях Слава понимает, что готов на самые тёмные поступки, лишь бы добиться желаемой власти.

Мужское имя Леонид

Леонид отлично научился манипулировать людьми, поэтому особых конкурентов не видит ни в ком. Фото © Freepik