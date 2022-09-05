Как "зарплата" за хорошие оценки может разрушить будущее ребёнка
Журналист Бородина рассказала, почему родителям не стоит платить детям за хорошие оценки
Родителям не стоит платить детям за хорошие оценки. Такое мнение выразила журналист "Москвы 24", мать двоих школьников Евгения Бородина. По её мнению, ребёнок ещё в раннем возрасте должен осознавать, что есть обязанности, которые выполняются без материальных поощрений.
Бородина заметила, что существуют другие методы мотивации, к которым относятся моральное удовлетворение, гордость за себя и похвала со стороны родителей. Вероятно, школьник воспримет денежное вознаграждение как новый инструмент воздействия на взрослых, уверена эксперт.
"Получается, платят ребёнку только потому, что он хороший, учится на пятёрки и четвёрки и слушается родителей. Этот сценарий может подвести, поскольку во взрослой жизни всё по-другому. Зарплата выдаётся за то, что работник приносит пользу компании, стране или обществу, а не конкретно себе", — подчеркнула Бородина.
Она добавила, что за упорный труд ребёнка можно отблагодарить ценными подарками, походами в кафе или поездками. При этом эксперт отметила, что заинтересованный в знаниях школьник и без поощрений справится с учебной программой.
Ранее учитель Лавлинский назвал 5 лайфхаков, как пробудить в ребёнке интерес к учёбе. В первую очередь эксперт советует не отбирать гаджеты и не подсовывать книжки, а учесть особенности детей.
ТАСС / Егор Алеев