Санкт-Петербург становится всё более привлекательным для туристов

Туристический поток в Санкт-Петербург с 2021 года увеличился более чем на 30%. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по развитию туризма и аналитическое исследование "Турбарометр Санкт Петербурга".

Так, большинство туристов приехали из городов России (5,38 миллиона прибытий). При этом зафиксировано около 160 тысяч прибытий из других стран, около 52% из них относятся к дальнему зарубежью.

При этом выяснилось, что в Петербург туристы приезжают не только ради музеев, дворцов и мостов, но и ради концертов, фестивалей и других городских мероприятий. Если в 2021 году динамика роста доли событийного туризма составляла 2,6%, то в 2022-м поднялась уже до 8%.

"На основе высокого интереса растёт важный показатель — возвратность туристов в Петербург", — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По мнению экспертов, к концу 2022 года ощутимо увеличится приток туристов из Азербайджана, Армении и Казахстана. При этом длительность пребывания в городе уже увеличилась с трёх до восьми дней.