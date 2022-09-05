В Британии подсчитали траты нового премьера на электричество зимой

Новоиспечённому британскому премьер-министру Лиз Трасс зимой не придётся платить большие суммы за электричество и отопление на Даунинг-стрит в Лондоне, где находится резиденция главы правительства. А всё потому что оплатой счётов по большей части занимается государство, пишет Guardian.

"Хотя ограничение цен на электроэнергию означает, что средний годовой счёт, как ожидается, составит более 4000 фунтов стерлингов зимой, Трасс будет застрахована от повышения цен", — говорится в статье.

По данным исследования лейбористов, на которые ссылается издание, из своего кармана Трасс придётся отдать порядка 1980 фунтов стерлингов (около 2280 долларов, или 138 тысяч рублей) за год. В случае повышения лимита в новом налоговом году премьер будет тратить до 3400 фунтов стерлингов (примерно 3915 долларов, или 237 тысяч рублей).