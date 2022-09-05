Эксперт назвал главную ошибку, которая привела к гибели туристов на Камчатке
Эксперт Алёшкин: Трагедия на Камчатке случилась из-за безответственного отношения к погоде
Гибель туристов на Камчатке произошла из-за безответственного отношения к погоде: альпинисты продолжили восхождение во время тумана. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил инструктор школы выживания "Волчица" Дмитрий Алёшкин.
"Главное нарушение техники безопасности [которое совершили альпинисты] — это продолжение восхождения в туман. При таких погодных условиях восхождение надо было отменять и идти вниз. Люди пошли дальше вверх, надеясь прорваться сквозь облака и выйти на вершину, которая была вне облачности, — это ошибка", — сказал он.
По мнению эксперта, в трагедии также замешан коммерческий вопрос. Дело в том, что организатор восхождения при его отмене обязан вернуть часть средств. Зачастую компании рискуют, желая заработать, и это заканчивается трагедиями, заключил Алёшкин.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек. В тот же день СК подтвердил гибель девяти туристов.
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