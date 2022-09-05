НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 13:42

Эксперт назвал главную ошибку, которая привела к гибели туристов на Камчатке

Эксперт Алёшкин: Трагедия на Камчатке случилась из-за безответственного отношения к погоде

Гибель туристов на Камчатке произошла из-за безответственного отношения к погоде: альпинисты продолжили восхождение во время тумана. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил инструктор школы выживания "Волчица" Дмитрий Алёшкин.

"Главное нарушение техники безопасности [которое совершили альпинисты] — это продолжение восхождения в туман. При таких погодных условиях восхождение надо было отменять и идти вниз. Люди пошли дальше вверх, надеясь прорваться сквозь облака и выйти на вершину, которая была вне облачности, — это ошибка", — сказал он.

По мнению эксперта, в трагедии также замешан коммерческий вопрос. Дело в том, что организатор восхождения при его отмене обязан вернуть часть средств. Зачастую компании рискуют, желая заработать, и это заканчивается трагедиями, заключил Алёшкин.

Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы

Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы

Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек. В тот же день СК подтвердил гибель девяти туристов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров