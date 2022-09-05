Эксперт назвал главную ошибку, которая привела к гибели туристов на Камчатке

Гибель туристов на Камчатке произошла из-за безответственного отношения к погоде: альпинисты продолжили восхождение во время тумана. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил инструктор школы выживания "Волчица" Дмитрий Алёшкин.

"Главное нарушение техники безопасности [которое совершили альпинисты] — это продолжение восхождения в туман. При таких погодных условиях восхождение надо было отменять и идти вниз. Люди пошли дальше вверх, надеясь прорваться сквозь облака и выйти на вершину, которая была вне облачности, — это ошибка", — сказал он.