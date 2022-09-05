Сокол не захотел улетать от Путина во время тренировки
Путин встретился с орнитологами соколиного центра "Камчатка"
Президент России Владимир Путин посетил соколиный центр "Камчатка" во время рабочего визита в Камчатский край. Глава государства покормил одну из птиц, которая не захотела улетать от него.
Сокол на Камчатке не хотел улетать от Путина. Видео © LIFE
"Не хочет", — сказал сотрудник центра, когда птица не отзывалась на команды и продолжала сидеть на руке у президента.
Путин пошутил, что он понравился соколу, а также назвал его красавцем.
Ранее Путин поручил кабмину обеспечить технологическую независимость РФ от иностранного софта. В документе также отмечается, что Правительству РФ необходимо разработать и утвердить концепцию технологического развития до 2030 года, предусматривающую, в частности, объём и источники финансирования.
Кадр из видео LIFE