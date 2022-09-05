Сокол не захотел улетать от Путина во время тренировки

Президент России Владимир Путин посетил соколиный центр "Камчатка" во время рабочего визита в Камчатский край. Глава государства покормил одну из птиц, которая не захотела улетать от него.

Сокол на Камчатке не хотел улетать от Путина. Видео © LIFE

"Не хочет", — сказал сотрудник центра, когда птица не отзывалась на команды и продолжала сидеть на руке у президента.

Путин пошутил, что он понравился соколу, а также назвал его красавцем.