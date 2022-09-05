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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 16:33

В Госдуме предрекли создание армии ЕС в обход НАТО

Депутат Шхагошев: ЕС близок к созданию собственной армии вне поддержки НАТО

Европейский союз становится всё ближе к созданию своей армии, но в обход поддержки Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в беседе с РИА "Новости" член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат отметил, что Евросоюз собирается пересматривать отношения с США в вопросе обеспечения глобальной безопасности. Сила давления Вашингтона на Европу оказывается конечной, добавил он.

"У меня складывается ощущение, что Европейский союз сегодня становится всё ближе и ближе к созданию собственной европейской армии", — считает Шхагошев.

По словам политика, Евросоюз отдаёт себе отчёт, что США находятся далеко, поэтому вынужден самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе. К тому же события на Украине могут пошатнуть альянс. В дальнейшем это может привести к расколу ЕС и НАТО, подчеркнул Шхагошев.

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Ранее в Бундестаге призвали Евросоюз помочь с завершением конфликта на Украине. Депутат Сара Вагенкнехт полагает, что на Москву следует надавить, чтобы она согласилась на компромисс, "но Запад и Украина даже не пытаются этого сделать".

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Евгения Колесникова
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