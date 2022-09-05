В Госдуме предрекли создание армии ЕС в обход НАТО

Европейский союз становится всё ближе к созданию своей армии, но в обход поддержки Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в беседе с РИА "Новости" член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат отметил, что Евросоюз собирается пересматривать отношения с США в вопросе обеспечения глобальной безопасности. Сила давления Вашингтона на Европу оказывается конечной, добавил он.

"У меня складывается ощущение, что Европейский союз сегодня становится всё ближе и ближе к созданию собственной европейской армии", — считает Шхагошев.

По словам политика, Евросоюз отдаёт себе отчёт, что США находятся далеко, поэтому вынужден самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе. К тому же события на Украине могут пошатнуть альянс. В дальнейшем это может привести к расколу ЕС и НАТО, подчеркнул Шхагошев.