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5 сентября, 13:24

Стала известна тема выступления Путина на ВЭФ

Ушаков предположил, что речь Путина на ВЭФ будет посвящена задачам России в условиях агрессии Запада

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме во вторник, вероятно, даст оценку ситуации в мировой политике и экономике. Также он будет говорить о задачах, которые стоят перед экономикой России в условиях агрессии Запада, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Речь, наверное, пойдёт о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну и, конечно, будет говорить о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях экономической, финансовой, технологической агрессии западных стран", — проанонсировал он.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока.

Напомним, что в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. А вот премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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