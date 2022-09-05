Стала известна тема выступления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме во вторник, вероятно, даст оценку ситуации в мировой политике и экономике. Также он будет говорить о задачах, которые стоят перед экономикой России в условиях агрессии Запада, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Речь, наверное, пойдёт о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну и, конечно, будет говорить о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях экономической, финансовой, технологической агрессии западных стран", — проанонсировал он.