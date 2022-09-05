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5 сентября, 13:20

Разработчик сайта Кремля Геллер на марафоне "Знание" назвал главные качества дизайнера

Каждый дизайнер должен проявлять инициативность даже в самых маленьких проектах и быть открытым. Об этом заявил генеральный директор Lab.Ag, разработчик сайта Кремля и портала "Госуслуг" Артём Геллер.

"Когда ты изучаешь, узнаёшь, пытаешься это всё интегрировать, показать людям, совершить инновацию, тогда ты всех удивляешь, твою работу обсуждают профессионалы, ты всегда актуален, у тебя есть большое паблисити, потому что инновации всегда тянут за собой прессу, всю эту известность, популярность. Это крайне помогает в работе", сказал он в ходе лекции "Дизайн как инструмент коммуникации между государством и обществом" в рамках просветительского марафона "Знание".

Работа дизайнера, заметил Геллер, заключается в понимании потребностей аудитории и предложении ей желаемого в максимально удобном и нативном виде. Также важно соблюдать принцип открытости, причём он является обоюдным как для специалистов отрасли, так и для государства. На уровне рядовых сотрудников это позволяет делать итоговый продукт более качественным и проработанным, а на уровне государства — даёт широкие возможности для творчества и экспериментов, что в конечном итоге приносит пользу обществу.

Трансляции марафона общества "Знание" собрали уже более 150 миллионов просмотров

Трансляции марафона общества "Знание" собрали уже более 150 миллионов просмотров

Геллер поделился не только базовыми принципами работы дизайнера, но и личными убеждениями. Одно из них — "не создай себе кумира". По мнению разработчика, "у всех свой путь", поэтому лучше двигаться с помощью "инициативы и собственных знаний". Также дизайнер рассказал юным специалистам, с чего стоит начинать профессиональный путь, и дал совет, какие компании рассматривать для стажировки.

"Во-первых, есть два миллиона курсов, которые неплохи, чтобы понять базовый уровень, то есть научиться пользоваться простейшим инструментарием. Это правда очень просто. Затем можно продолжить профессиональный путь в качестве стажёра дизайн-студии. Нужно идти в студию мечты, то есть к лучшим людям. С самыми лучшими специалистами вы мгновенно растёте, перепрыгивая через годы за месяцы. И, если три месяца проработать стажёром в сильной студии, вы уже станете крепким дизайнером и, может быть, останетесь у них работать, или пойдёте куда угодно, уже с портфолио и историей", — резюмировал Геллер.

Ранее пианист-виртуоз Денис Мацуев на марафоне "Знание" назвал самое святое место для музыканта. Также он отметил, что, будучи в жюри, никогда не смотрит на паспорт участников или на то, из какой они страны. По его словам, у таланта просто не может быть национальности.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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