Разработчик сайта Кремля Геллер на марафоне "Знание" назвал главные качества дизайнера

Каждый дизайнер должен проявлять инициативность даже в самых маленьких проектах и быть открытым. Об этом заявил генеральный директор Lab.Ag, разработчик сайта Кремля и портала "Госуслуг" Артём Геллер.

"Когда ты изучаешь, узнаёшь, пытаешься это всё интегрировать, показать людям, совершить инновацию, тогда ты всех удивляешь, твою работу обсуждают профессионалы, ты всегда актуален, у тебя есть большое паблисити, потому что инновации всегда тянут за собой прессу, всю эту известность, популярность. Это крайне помогает в работе", — сказал он в ходе лекции "Дизайн как инструмент коммуникации между государством и обществом" в рамках просветительского марафона "Знание".

Работа дизайнера, заметил Геллер, заключается в понимании потребностей аудитории и предложении ей желаемого в максимально удобном и нативном виде. Также важно соблюдать принцип открытости, причём он является обоюдным как для специалистов отрасли, так и для государства. На уровне рядовых сотрудников это позволяет делать итоговый продукт более качественным и проработанным, а на уровне государства — даёт широкие возможности для творчества и экспериментов, что в конечном итоге приносит пользу обществу.

Геллер поделился не только базовыми принципами работы дизайнера, но и личными убеждениями. Одно из них — "не создай себе кумира". По мнению разработчика, "у всех свой путь", поэтому лучше двигаться с помощью "инициативы и собственных знаний". Также дизайнер рассказал юным специалистам, с чего стоит начинать профессиональный путь, и дал совет, какие компании рассматривать для стажировки.

"Во-первых, есть два миллиона курсов, которые неплохи, чтобы понять базовый уровень, то есть научиться пользоваться простейшим инструментарием. Это правда очень просто. Затем можно продолжить профессиональный путь в качестве стажёра дизайн-студии. Нужно идти в студию мечты, то есть к лучшим людям. С самыми лучшими специалистами вы мгновенно растёте, перепрыгивая через годы за месяцы. И, если три месяца проработать стажёром в сильной студии, вы уже станете крепким дизайнером и, может быть, останетесь у них работать, или пойдёте куда угодно, уже с портфолио и историей", — резюмировал Геллер.