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5 сентября, 13:15

Путин: В России и мире достаточно желающих войти в проект "Сахалин-2"

Существует большое количество российских и иностранных компаний, которые хотели бы войти в проект "Сахалин-2". Об этом на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается "Сахалина-2", то желающих войти в этот проект у нас достаточно — и иностранцев, и российских юридических лиц", — сказал он.

Shell уведомила российскую сторону о выходе из проекта "Сахалин-2"

Shell уведомила российскую сторону о выходе из проекта "Сахалин-2"

Ранее Лайф рассказывал, что кабмин РФ разрешил Mitsubishi участие в "Сахалине-2". Речь идёт о доле в размере 10%, которую получит в новом операторе "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд" — дочерняя компания Mitsubishi.

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Григорий Воронцов

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