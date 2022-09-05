Путин: В России и мире достаточно желающих войти в проект "Сахалин-2"

Существует большое количество российских и иностранных компаний, которые хотели бы войти в проект "Сахалин-2". Об этом на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается "Сахалина-2", то желающих войти в этот проект у нас достаточно — и иностранцев, и российских юридических лиц", — сказал он.