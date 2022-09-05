На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей

Гостей из 67 стран ждут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Как отметил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в нынешнем году, как и раньше, вновь ожидается большое количество участников, в том числе из Китая и Индии.

"Снова ожидается значительное количество участников, к настоящему моменту речь идёт о более чем пяти тысячах гостей из 67 стран", — рассказал он журналистам.