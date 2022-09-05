На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей
Ушаков: На ВЭФ ожидается более пяти тысяч гостей из 67 стран
Гостей из 67 стран ждут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Как отметил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в нынешнем году, как и раньше, вновь ожидается большое количество участников, в том числе из Китая и Индии.
"Снова ожидается значительное количество участников, к настоящему моменту речь идёт о более чем пяти тысячах гостей из 67 стран", — рассказал он журналистам.
По словам Ушакова, участие в форуме подтвердили главы более 700 отечественных и 27 зарубежных компаний. Самой многочисленной станет китайская делегация — 114 человек. Из Мьянмы приедут 85 участников, из Монголии — 32, из Индии — 27, из Республики Корея ожидается 18 гостей.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. Премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.