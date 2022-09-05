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5 сентября, 13:45

Алёна Косторная показала фотографию из больничной палаты перед операцией

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T.me / teamkostornaiakostonation

Победительница чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях фотографию из больничной палаты.

Ранее Косторная сообщала, что ей предстоит операция в связи с разрывом суставной губы. Из-за хирургического вмешательства она пропустит контрольные прокаты сборной России, но будет готовиться к чемпионату страны.

Фигуристка Косторная сообщила, что будет прооперирована из-за обострившейся травмы бедра

Фигуристка Косторная сообщила, что будет прооперирована из-за обострившейся травмы бедра

В марте спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Напомним, что сезон 2020/2021 россиянка провела в академии Евгения Плющенко.

Роман Фейгин

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