Алёна Косторная показала фотографию из больничной палаты перед операцией

Победительница чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях фотографию из больничной палаты.

Ранее Косторная сообщала, что ей предстоит операция в связи с разрывом суставной губы. Из-за хирургического вмешательства она пропустит контрольные прокаты сборной России, но будет готовиться к чемпионату страны.