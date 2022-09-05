Алёна Косторная показала фотографию из больничной палаты перед операцией
Победительница чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях фотографию из больничной палаты.
Ранее Косторная сообщала, что ей предстоит операция в связи с разрывом суставной губы. Из-за хирургического вмешательства она пропустит контрольные прокаты сборной России, но будет готовиться к чемпионату страны.
В марте спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Напомним, что сезон 2020/2021 россиянка провела в академии Евгения Плющенко.