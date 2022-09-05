Польские дальнобойщики заблокировали погранпереход с Украиной в знак протеста

Польские водители грузовиков в рамках акции протеста заблокировали пункт пропуска через границу с Украиной. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Погранпереход перекрыт в польском селе Дорогуск, дальнобойщики пропускают только две машины в час. Предполагается, что протест продлится сутки. Водители требуют в том числе организовать возвращения автомобилей из Незалежной без очереди по отдельной полосе, ускорить фитосанитарный и ветеринарный контроль, а также восстановить систему разрешений для украинских дальнобойщиков.