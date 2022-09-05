Польские дальнобойщики заблокировали погранпереход с Украиной в знак протеста
Польские дальнобойщики устроили протест на границе с Украиной. Обложка © Twitter / Policja Lubelska
Польские водители грузовиков в рамках акции протеста заблокировали пункт пропуска через границу с Украиной. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Погранпереход перекрыт в польском селе Дорогуск, дальнобойщики пропускают только две машины в час. Предполагается, что протест продлится сутки. Водители требуют в том числе организовать возвращения автомобилей из Незалежной без очереди по отдельной полосе, ускорить фитосанитарный и ветеринарный контроль, а также восстановить систему разрешений для украинских дальнобойщиков.
На месте находятся полицейские, они следят за безопасностью протестующих и контролируют обстановку. Перед пограничным переходом встали более 20 грузовиков, рассказала представитель правоохранительных органов Хельма Эфа Чиж.
Ранее в Чехии протестующие вышли с лозунгами против Евросоюза и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы и зелёного курса экономики для Европы. По их мнению, власти принимают недостаточно мер в борьбе с ценами на энергоресурсы и повышением стоимости товаров и услуг. В акции протеста приняли участие представители организаций, политических партий и граждане, которые крайне не согласны с политикой Чехии и выступают за смену политического курса. Сначала сообщалось о 20 тысячах митингующих. Однако позже стало известно, что на площади собралось от 70 до 100 тысяч человек. А 3 сентября организаторы протестов в Праге потребовали отставки правительства до 25 сентября.