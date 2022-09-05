Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Данная награда сенатору присвоена за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Андрей Клишас заявил, что ЕС получит зеркальный ответ в случае ограничения прав россиян. По словам сенатора, его позиция состоит в том, что после расторжения этого соглашения жители европейских стран также лишатся своих преимуществ при получении виз.