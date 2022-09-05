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5 сентября, 13:52

Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил главу Конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данная награда сенатору присвоена за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации имущества Украины

Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации имущества Украины

Ранее Андрей Клишас заявил, что ЕС получит зеркальный ответ в случае ограничения прав россиян. По словам сенатора, его позиция состоит в том, что после расторжения этого соглашения жители европейских стран также лишатся своих преимуществ при получении виз.

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ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Оперук

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