Отношения Москвы и Лондона находятся на таком низком уровне, что хуже вряд ли станут. Так оценил избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Больше меня спрашивают относительно возможности изменений в российско-британском диалоге. Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть", — написал политик в телеграм-канале.

При этом Слуцкий выразил надежду, что теперь Трасс не будет оспаривать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

"Это уже будет прогресс, лично её прогресс", — добавил он.