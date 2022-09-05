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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 16:57

Слуцкий оценил развитие отношений РФ и Британии после избрания Трасс премьером

Слуцкий назвал стабильно отрицательными прогнозы об изменении отношений с Лондоном

Отношения Москвы и Лондона находятся на таком низком уровне, что хуже вряд ли станут. Так оценил избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Больше меня спрашивают относительно возможности изменений в российско-британском диалоге. Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть", — написал политик в телеграм-канале.

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При этом Слуцкий выразил надежду, что теперь Трасс не будет оспаривать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

"Это уже будет прогресс, лично её прогресс", — добавил он.

Напомним, за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. На посту премьер-министра она сменила Бориса Джонсона.

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Артур Лапсаков
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