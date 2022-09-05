НАТО оденет украинских военных в зимнюю форму

НАТО призывает входящие в альянс государства в кратчайшие сроки предоставить зимнее снаряжение для украинских солдат, некоторые члены блока уже пообещали сделать это. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как указывает издание, в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу призвал в срочном порядке доставить зимнюю одежду и палатки для 200 тысяч солдат ВСУ. В альянсе подтвердили, что находятся в контакте с союзниками по этому вопросу.

Спустя несколько недель США, Канада, Швеция и Финляндия пообещали поставки тёплой формы, зимней обуви и палаток. Также в процессе хочет принять участие Германия. Однако, по данным СМИ, это покроет около 50% потребностей Киева.

Журналисты указывают на сложности с поиском зимней одежды для военных, ведь её запасы в большинстве стран зарезервированы для внутреннего пользования и такие товары являются желанными на мировом рынке. В частности, немецкие военные скептически настроены на передачу тёплых вещей Украине.