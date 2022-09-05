Баскетболист сборной Турции заявил о нападении на него во время матча чемпионата Европы
Защитник сборной Турции по баскетболу Фуркан Коркмаз заявил, что во время матча чемпионата Европы против команды Грузии на него напали несколько игроков соперника и сотрудники охраны арены. Об этом сообщает издание Fanatik.
Матч состоялся накануне в Тбилиси. Хозяева площадки одержали победу во втором овертайме со счётом 88:83. В заключительной четверти Коркмаз ввязался в потасовку с баскетболистом сборной Грузии Дудой Санадзе, обоих участников драки дисквалифицировали.
"По дороге в раздевалку на нас напали два грузинских баскетболиста и три сотрудника охраны стадиона. Возможно, там были и болельщики. Последствия могли быть непредсказуемыми. Мы не может закрывать на это глаза. Мы требуем предоставить нам видеозапись инцидента", — сказал Коркмаз.
Групповой турнир чемпионата Европы по баскетболу проходит в четырёх странах — Германии, Грузии, Италии и Чехии. Все матчи плей-офф состоятся в Берлине. Первенство завершится 18 сентября.
Getty Images / MB Media / Nikola Krstic