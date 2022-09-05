В Минздраве объяснили, сколько раз в день стоит есть пожилым

Пожилым нужно есть небольшими порциями от трёх до пяти раз в день. Об этом в беседе с изданием "Москва 24" рассказал главный внештатный специалист – диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

"Не меньше трёх и не больше пяти раз в день. Здесь главное — не перегружать себя большим объёмом, лучше дробно и понемножку. Это способствует, с одной стороны, тому, чтобы не было чувства голода и ущемлённости, а с другой стороны, чтобы не допустить переедания", — сказал он.

По словам эксперта, пожилым стоит принимать в пищу полноценный белок, который легко усваивается. Подходящими продуктами являются рыба, творог и мясо. Также в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, отметил специалист. Кроме того, Тутельян посоветовал не отказываться от сладкого, но его нужно есть немного, чтобы избежать негативных последствий для организма.