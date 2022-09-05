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5 сентября, 15:00

Путин наградил экипаж самолёта с журналистами, экстренно севшего в Чите

<p>Экипаж самолёта, экстренно севшего в аэропорту Читы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/youlistenedmayak/22662" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вы слушали "Маяк"</a></p>

Экипаж самолёта, экстренно севшего в аэропорту Читы. Обложка © t.me / "Вы слушали "Маяк"

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества двух пилотов специального лётного отряда "Россия", которые совершили вынужденную посадку борта с журналистами пула премьера Михаила Мишустина в Чите. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе главы государства сказано, что командир воздушного судна авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Руслан Ковалёв и заместитель командира Максим Чумпилов награждаются орденами за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Также медалью Нестерова награждён инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.

Стала известна причина экстренной посадки лайнера в Казани

Стала известна причина экстренной посадки лайнера в Казани

Напомним, 16 августа самолёт Ту-204 с делегацией и журналистами правительственного пула экстренно сел в Чите из-за попавшей в левый двигатель птицы. В результате никто не пострадал.

Артур Лапсаков

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