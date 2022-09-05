Путин наградил экипаж самолёта с журналистами, экстренно севшего в Чите
Экипаж самолёта, экстренно севшего в аэропорту Читы. Обложка © t.me / "Вы слушали "Маяк"
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества двух пилотов специального лётного отряда "Россия", которые совершили вынужденную посадку борта с журналистами пула премьера Михаила Мишустина в Чите. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе главы государства сказано, что командир воздушного судна авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Руслан Ковалёв и заместитель командира Максим Чумпилов награждаются орденами за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Также медалью Нестерова награждён инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
Напомним, 16 августа самолёт Ту-204 с делегацией и журналистами правительственного пула экстренно сел в Чите из-за попавшей в левый двигатель птицы. В результате никто не пострадал.