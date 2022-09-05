Макрон заявил Зеленскому, что уход РФ с Запорожской АЭС — единственный путь к безопасности
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что уход российских войск с Запорожской АЭС — это единственный способ добиться безопасности на станции. Об этом он сказал в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
По данным агентства, глава Франции призвал к демилитаризации станции для стабилизации ситуации.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара. Сегодня, 5 сентября, миссия агентства покинула ЗАЭС, оставив двух наблюдателей.
ТАСС / Сергей Мальгавко