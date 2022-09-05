Макрон заявил Зеленскому, что уход РФ с Запорожской АЭС — единственный путь к безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что уход российских войск с Запорожской АЭС — это единственный способ добиться безопасности на станции. Об этом он сказал в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.