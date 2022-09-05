В Москве учитель приставал к школьнице после уроков, заманив её в слепую зону камер
В Москве учителя литературы задержали по подозрению в растлении школьницы
Полицейские задержали учителя литературы по подозрению в растлении школьницы в Москве. Как сообщает "Московский комсомолец", по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
2 сентября мать 14-летней девочки обратилась в полицию с заявлением, что во время занятий в школе на юге столицы 68-летний преподаватель приставал к её дочери. По предварительным данным, жалоба женщины подтвердилась, и теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как рассказывает газета, после звонка учитель попросил задержаться школьницу. Когда они остались одни, мужчина заманил несовершеннолетнюю за шкаф и стал приставать. Ученице удалось отбиться от педофила и выбежать в коридор. Тогда она позвонила родителям и рассказала о произошедшем. В школу сразу же приехали отец и полиция.
Во время следствия стало известно, что на непристойное поведение педагога жаловались и другие школьницы. Однако, указывает издание, при изучении кадров видеонаблюдения из кабинета оказалось, что зона за шкафом, где всё происходило, не попадает в объектив. В настоящий момент следователи пытаются разобраться, совращал ли учитель на самом деле несовершеннолетних.
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