Под Хабаровском подросток изнасиловал 8 мальчиков и случайно выдал себя, потеряв телефон с жуткими видео

В Хабаровском крае 13-летний подросток растлевал и насиловал детей. Как пишет Amur Mash, жертвами маленького маньяка стали не менее восьми мальчиков. СК начал проверку после появления шокирующей информации.

Ужасная история произошла в селе Уктур, где проживает не более двух тысяч человек. Там на протяжении долгого времени Артём (имя изменено) безнаказанно совершал злодеяния, пока наконец всё случайным образом не вскрылось. Дело в том, что школьник имел особый фетиш — он не просто насиловал детей, но и снимал всё на камеру. Именно это и сыграло с ним злую шутку. Подросток потерял телефон, который позже нашёл местный житель. Добрый человек решил посмотреть его содержимое, чтобы вернуть владельцу, и был крайне шокирован количеством материалов с детским домашним порно с участием мальчиков.

Гаджет сразу же был передан в местную полицию. Сотрудники заинтересовались делом, а по селу поползли слухи. Позже вскрылось, что Артём также принуждал к сексу и свою семилетнюю племянницу. Причём свидетелем сцены якобы стал её брат, но был вынужден молчать из-за угроз подростка.

В итоге, после того как в селе стали известны подробности страшной истории, родителям Артёма пришлось забрать сына и уехать. Однако этого местным жителям было недостаточно — они решили спалить их дом, о чём даже не скрывают и открыто рассказывают. Говорят, боятся только одного — что малолетний виновник останется безнаказанным, поскольку тот даже из другого города продолжает писать угрозы своим жертвам. К счастью, к истории подключились правоохранители, СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Начата проверка о противоправных действиях 13-летнего мальчика.

"В ходе проверки следователями материалы будут направлены для решения вопроса о принятии мер профилактики по отношению к несовершеннолетнему", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.