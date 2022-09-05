Украинские войска нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска снова обстреливают ЗАЭС. На этот раз удар пришёлся по спецкорпусу станции, а также по коммуникационному перекрытию и бетонному ограждению.

"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение", — написал Рогов в телеграм-канале.

Также, по его данным, снаряды ВСУ попали в ёмкость с дистиллированной водой рядом со вторым энергоблоком. Рабочему процессу станции, к счастью, ничего не угрожает. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия очередной атаки.