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5 сентября, 15:20

Украинские войска нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ повредили спецкорпус и ёмкость с водой у энергоблока ЗАЭС во время обстрела

<p>Последствия очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС. Обложка Telegram / <a href="https://t.me/zaporojie24/3040" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zaporojie24</a></p>

Последствия очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС. Обложка Telegram / Zaporojie24

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска снова обстреливают ЗАЭС. На этот раз удар пришёлся по спецкорпусу станции, а также по коммуникационному перекрытию и бетонному ограждению.

"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение", — написал Рогов в телеграм-канале.

Также, по его данным, снаряды ВСУ попали в ёмкость с дистиллированной водой рядом со вторым энергоблоком. Рабочему процессу станции, к счастью, ничего не угрожает. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия очередной атаки.

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Ранее Рогов сообщал, что миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Специалисты закончили работу, но на объекте остаются двое наблюдателей.

Наталья Исакова

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