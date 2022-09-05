В СПЧ отреагировали на жёсткий приговор Сафронову
Член СПЧ Кабанов: Приговор Сафронову стоит обосновать, чтобы снять напряжённость в профессиональной среде
Приговор журналисту Ивану Сафронову, который получил 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене, следует обосновать для общественности. Такое мнение выразил председатель Комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Он отметил, что дела, связанные со шпионажем и изменой родине, по сути являются самыми тяжкими. Дело Сафронова к тому же было засекречено, но если у суда были доказательства его причастности, то "наказание соответствует обвинению".
"Всё-таки, если такой жёсткий приговор, придётся, наверное, доводить до публичного поля обоснования этого приговора", — добавил в беседе с РИА "Новости" Кабанов.
По словам правозащитника, это необходимо в первую очередь, чтобы "снять напряжённость в профессиональной среде".
Напомним, что экс-советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.
Агентство "Москва" / Пресс-служба Лефортовского районного суда