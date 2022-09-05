В СПЧ отреагировали на жёсткий приговор Сафронову

Приговор журналисту Ивану Сафронову, который получил 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене, следует обосновать для общественности. Такое мнение выразил председатель Комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Он отметил, что дела, связанные со шпионажем и изменой родине, по сути являются самыми тяжкими. Дело Сафронова к тому же было засекречено, но если у суда были доказательства его причастности, то "наказание соответствует обвинению".

"Всё-таки, если такой жёсткий приговор, придётся, наверное, доводить до публичного поля обоснования этого приговора", — добавил в беседе с РИА "Новости" Кабанов.

По словам правозащитника, это необходимо в первую очередь, чтобы "снять напряжённость в профессиональной среде".