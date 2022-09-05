НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 15:32

В СПЧ отреагировали на жёсткий приговор Сафронову

Член СПЧ Кабанов: Приговор Сафронову стоит обосновать, чтобы снять напряжённость в профессиональной среде

Приговор журналисту Ивану Сафронову, который получил 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене, следует обосновать для общественности. Такое мнение выразил председатель Комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Он отметил, что дела, связанные со шпионажем и изменой родине, по сути являются самыми тяжкими. Дело Сафронова к тому же было засекречено, но если у суда были доказательства его причастности, то "наказание соответствует обвинению".

"Всё-таки, если такой жёсткий приговор, придётся, наверное, доводить до публичного поля обоснования этого приговора", — добавил в беседе с РИА "Новости" Кабанов.

По словам правозащитника, это необходимо в первую очередь, чтобы "снять напряжённость в профессиональной среде".

Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

Напомним, что экс-советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пресс-служба Лефортовского районного суда

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров