Собянин: Без парка "Зарядье" уже трудно представить Москву

Без парка "Зарядье", которому в этом году исполнилось пять лет, уже трудно представить российскую столицу. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Представьте себе, что на месте "Зарядья" находится пустырь за высоким забором или очередной офисно-деловой комплекс. Без Парящего моста над Москвой-рекой, парка и концертного зала в "Зарядье" уже трудно представить себе Москву", — сказал градоначальник, отвечая на вопрос, завоевал ли парк статус столичного любимца.