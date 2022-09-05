В Белом доме заявили, что РФ использует энергетику как оружие
Введённые против России американские санкции не препятствуют работе трубопровода "Северный поток", а Москва в этой ситуации использует энергетику в качестве оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
"Россия использует энергетику как оружие, и она приняла решение остановить этот трубопровод", — сказал он.
Чиновник добавил, что США и ЕС сотрудничают с целью обеспечения достаточных объёмов поставок. В результате этих усилий хранилища газа в Европе будут полными в преддверии критически важного зимнего отопительного сезона, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что стоимость газа в Европе на открытии торгов подскочила на 30%, превысив 2850 долларов за тысячу кубов. Это произошло на фоне полной остановки поставок по "Северному потоку".
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