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5 сентября, 15:58

В Белом доме заявили, что РФ использует энергетику как оружие

Введённые против России американские санкции не препятствуют работе трубопровода "Северный поток", а Москва в этой ситуации использует энергетику в качестве оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Россия использует энергетику как оружие, и она приняла решение остановить этот трубопровод", — сказал он.

Чиновник добавил, что США и ЕС сотрудничают с целью обеспечения достаточных объёмов поставок. В результате этих усилий хранилища газа в Европе будут полными в преддверии критически важного зимнего отопительного сезона, подчеркнул собеседник агентства.

В Еврокомиссии накинулись на Россию с обвинениями из-за остановки "Северного потока"

В Еврокомиссии накинулись на Россию с обвинениями из-за остановки "Северного потока"

Ранее Лайф рассказывал, что стоимость газа в Европе на открытии торгов подскочила на 30%, превысив 2850 долларов за тысячу кубов. Это произошло на фоне полной остановки поставок по "Северному потоку".

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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