В Белом доме заявили, что РФ использует энергетику как оружие

Введённые против России американские санкции не препятствуют работе трубопровода "Северный поток", а Москва в этой ситуации использует энергетику в качестве оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Россия использует энергетику как оружие, и она приняла решение остановить этот трубопровод", — сказал он.

Чиновник добавил, что США и ЕС сотрудничают с целью обеспечения достаточных объёмов поставок. В результате этих усилий хранилища газа в Европе будут полными в преддверии критически важного зимнего отопительного сезона, подчеркнул собеседник агентства.