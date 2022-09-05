Следы от пуль и порезы: Московские ветеринары борются за жизнь тяжело раненной медведицы с острова Диксон
Московские ветеринары борются за жизнь тяжело раненной медведицы с острова Диксон
На острове Диксон в Красноярском крае местные жители обнаружили тяжело раненную краснокнижную белую медведицу. Сейчас за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.
Специалисты вновь спасают раненого белого медведя с острова Диксон. Видео Telegram / SHOT
На теле хищника обнаружены следы от пуль, а также ножевые порезы на задних лапах. Сперва ему оказали первую помощь и транспортировали в Норильск. Оттуда медведицу готовятся перевезти в Москву. Сейчас животное сильно обезвожено, также у него парализована задняя часть тела — прогнозы пока делать рано.
"Сейчас специалисты готовят клетку для перевоза медведицы. Завтра ранним утром медведицу доставят в аэропорт Норильска, а оттуда — на лечение в Москву. Не теряем надежды на её спасение", — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.
В июле на Диксоне столичные ветеринары спасли самку белого медведя, у которой в пасти застряла металлическая банка со сгущёнкой. Вылет специалистов несколько раз откладывался из-за непогоды. Но они всё же успели вовремя и достали банку из пасти хищника.
Кадр из видео Telegram / SHOT