Следы от пуль и порезы: Московские ветеринары борются за жизнь тяжело раненной медведицы с острова Диксон

На острове Диксон в Красноярском крае местные жители обнаружили тяжело раненную краснокнижную белую медведицу. Сейчас за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.

Специалисты вновь спасают раненого белого медведя с острова Диксон. Видео Telegram / SHOT

На теле хищника обнаружены следы от пуль, а также ножевые порезы на задних лапах. Сперва ему оказали первую помощь и транспортировали в Норильск. Оттуда медведицу готовятся перевезти в Москву. Сейчас животное сильно обезвожено, также у него парализована задняя часть тела — прогнозы пока делать рано.