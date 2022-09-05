Забытая в автобусе трёхлетняя девочка умерла от жары
В Японии погибла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе
В Японии забытая в автобусе трёхлетняя девочка умерла от теплового удара. Об этом сообщает агентство Киодо.
Трагедия произошла в префектуре Сидзуока на северо-западе страны. По данным журналистов, воспитатели не заметили, что малышка осталась в салоне транспортного средства. Только после окончания рабочего дня, когда детей вновь стали собирать возле автобуса, водитель заметил девочку, но та уже была без сознания.
После этого ребёнка экстренно увезли в больницу, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительной версии, малышка погибла от теплового удара, поскольку температура на улице была выше 30 градусов.
Ранее Лайф писал, что в Москве младенца спасли из запертой на жаре машины. Мать вышла из автомобиля и захлопнула двери, а открыть их не смогла. Пришлось вызывать спасателей.
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