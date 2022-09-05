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5 сентября, 16:10

Забытая в автобусе трёхлетняя девочка умерла от жары

В Японии погибла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе

В Японии забытая в автобусе трёхлетняя девочка умерла от теплового удара. Об этом сообщает агентство Киодо.

Трагедия произошла в префектуре Сидзуока на северо-западе страны. По данным журналистов, воспитатели не заметили, что малышка осталась в салоне транспортного средства. Только после окончания рабочего дня, когда детей вновь стали собирать возле автобуса, водитель заметил девочку, но та уже была без сознания.

После этого ребёнка экстренно увезли в больницу, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительной версии, малышка погибла от теплового удара, поскольку температура на улице была выше 30 градусов.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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