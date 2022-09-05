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5 сентября, 16:06

Собянин пожелал москвичам хорошо отдохнуть в День города

Москва в этом году отмечает юбилей — ей исполняется 875 лет. Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут в предстоящие выходные. Мэр столицы Сергей Собянин пожелал москвичам отлично провести время на празднике.

"Желаю хорошо отдохнуть, насладиться праздничным городом и получить заряд бодрости для учёбы, работы и других повседневных, но очень важных дел", — сказал градоначальник в интервью "Вечерней Москве".

Собянин: Без парка "Зарядье" уже трудно представить Москву

Собянин: Без парка "Зарядье" уже трудно представить Москву

Ранее Лайф писал, что в День города москвичей ожидает солнечная и сухая погода, температура воздуха в выходные составит 12–17 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов

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