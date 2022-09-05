Собянин пожелал москвичам хорошо отдохнуть в День города

Москва в этом году отмечает юбилей — ей исполняется 875 лет. Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут в предстоящие выходные. Мэр столицы Сергей Собянин пожелал москвичам отлично провести время на празднике.

"Желаю хорошо отдохнуть, насладиться праздничным городом и получить заряд бодрости для учёбы, работы и других повседневных, но очень важных дел", — сказал градоначальник в интервью "Вечерней Москве".