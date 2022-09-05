Кто стоит за взрывом у российского посольства в Афганистане Каким силам выгодна дестабилизация ситуации в Кабуле, почему власти Афганистана сделали ставку на Москву и для чего был совершён теракт. 5 сентября, 14:06 Ситуация у консульского отдела Посольства России, где неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. Кабул, Афганистан. 5 сентября 2022 года. Обложка © ТАСС / Ariana News

Что происходит в Афганистане

МИД России подтвердил гибель двух сотрудников российского посольства в Кабуле в результате подрыва, устроенного террористом-смертником. Пострадали также местные жители — 11 человек. Трагедия произошла, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Эксперты считают, что в дестабилизации ситуации заинтересованы внешние силы, стоящие за финансированием деятельности радикальных группировок в Афганистане.

В МВД Афганистана заявили, что цель террориста-смертника заключалась в том, чтобы проникнуть в здание посольства, но он был застрелен охраной талибов после того, как подорвал взрывное устройство, когда российский дипломат вышел из здания. Взрывом были выбиты стёкла в соседних зданиях. Талибы задержали людей, которые делали снимки на месте взрыва.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров минутой молчания почтил память погибших при теракте в Кабуле сотрудников посольства. Он заявил, что после теракта охрана территории дипмиссии и внешнего периметра была усилена, привлечены дополнительные силы кабульских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана. — Будем надеяться на то, что устроитель этого теракта, его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время, — добавил министр.

Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

Какие силы стоят за спиной террористов

Наиболее вероятный виновник атаки на Посольство РФ в Афганистане — это ИГИЛ*, считает политолог и востоковед Камран Гасанов. Он отмечает, что в этой стране деятельность этой группировки не такая мощная, как во времена Абу Бакра аль-Багдади в Ираке, но террористическая организация имеет в Афганистане свои ячейки.

— Именно ИГИЛ* было причастно к теракту в аэропорту в Кабуле, откуда тысячи людей пытались улететь на американских военных самолётах. После прихода "Талибана"** в правительство число терактов удалось уменьшить, но полностью ликвидировать эту угрозу не удаётся, — говорит Камран Гасанов.

Пока никто не взял ответственность за теракт, но очевидно, что это скорее ИГ* или другие противостоящие правительству боевики, полагает эксперт. Это сделано, чтобы подорвать стабильность, нанести вред престижу молодого правительства талибов и испортить их отношения с Россией. Кто-то очень сильно не хочет видеть россиян в числе инвесторов экономики Афганистана.

— Чисто геополитически укрепление России в Афганистане для США — это потеря, — говорит Гасанов. — Потенциальное появление российских компаний на афганских рудниках стало бы плевком в лицо Дяде Сэму, который за 20 лет не построил ни нормальной экономики, ни нормального государства.

Политолог Никита Мендкович напоминает, что игиловцы совершают теракты против "Талибана"** ещё со времён американской оккупации Афганистана. Радикалы активизировались с приходом "Талибана"** к власти, прошлой осенью они совершили серию взрывов в мечетях страны. Их цель — запугать население.

— Это их (ИГИЛ*. — Прим. ред.) очередной теракт, направленный на дестабилизацию ситуации и запугивание жителей Кабула, попытка срыва поставок продовольствия и топлива из России в Афганистан, о которой талибская делегация договаривалась в Москве, — говорит Мендкович. — Не секрет, что подразделения ИГИЛ* в Афганистане финансируются из западных источников. Ряд террористических организаций в регионе также получают финансовую поддержку из США и Великобритании. Фактически это может быть частью стратегии по хаотизации ситуации в Центральной Азии, созданию угрозы для России и её союзников. А также развёртыванию второго фронта против России в условиях конфликта на Украине.

Боец ИГИЛ*. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что талибы заняли позицию максимального сотрудничества с Россией на оружейном, нефтяном и финансовом рынках. Москва выступила посредником афганского правительства перед мировым сообществом. Талибы понимают, что наша страна является основным игроком в Центральной Азии.

— Эта атака должна была разрушить взаимодействие, которое возникло и укрепляется между Кабулом и Москвой. Работа западных разведок, которые пытаются дестабилизировать ситуацию через радикальные группировки и главу горных таджиков Ахмад Шаха – младшего. Думаю, что для сооружения подобных сетей на стыке западных контрразведок и террористического подполья в Афганистане было потрачено много времени и денег. Задача подобной работы — не допустить полного захвата власти талибами и ограничить возможности России по влиянию на них, — сказал Матвийчук.

Теракт — это попытка предупредить российскую дипмиссию, что есть силы, которые не хотят, чтобы в Афганистане воцарился мир, чтобы Москва увеличила своё присутствие в стране и усилила своё положение. В Кабуле всего два посольства, которые охраняются талибской гвардией: российское и китайское, отметил Матвийчук. Новое правительство пытается защитить своих основных партнёров, но пока есть бреши в системе безопасности.

* Деятельность организации ИГИЛ запрещена в России по решению Верховного суда. ** Деятельность организации "Талибан" запрещена ООН.

Кабул, Афганистан. Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES Кому интересна дестабилизация отношений Москвы и Кабула? 0 США, которые ушли из Афганистана. Британия веками пытается контролировать Афганистан. Свой вариант в комментарии.