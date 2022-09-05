Запрет для военнообязанных женщин на выезд с территории Украины продиктован "сержантом ЦРУ", а не здравым смыслом. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил политик, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Эксперт подчеркнул, что данное решение лишний раз подтверждает, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому безразличны судьбы граждан.

"Это не руководитель — это нелюдь в потрёпанной майке, который живёт по указке сержанта ЦРУ и тупо исполняет его приказы. Это апофеоз несостоятельности сегодняшнего руководства Украины", — сказал Онищенко.

По его мнению, представители киевского режима "сами же первые сбегут" из страны. Политик уверен: подтверждением того, что руководству Украины безразлична жизнь граждан, является и обстрел Запорожской АЭС. В случае повреждения реакторов может произойти ядерная катастрофа, последствия которой в том числе коснутся Незалежной, заключил Онищенко.