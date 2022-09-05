Президент Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом. Указ главы государства, а также текст самой концепции опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию", — говорится в тексте документа.

В концепции утверждается, что происходящие в мире процессы глобализации ставят под угрозу культурную самобытность стран и народов, именно поэтому стоит бороться за их сохранение и защиту. В документе также определяется роль России как защитника традиционных ценностей и мирового духовного наследия.

"Российское государство за рубежом всё больше воспринимается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой цивилизации (приоритет духовного над материальным, защита прав и свобод человека, семья, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие)", —отмечается в тексте концепции.

В документе отмечено, что наряду с приверженностью традиционным духовно-нравственным ценностям в российском обществе на протяжении тысячелетней истории формировалось уважение к чужим обычаям, культуре и вере. В концепции прописан тезис о важности регулярного доведения до максимально широкой целевой зарубежной аудитории достоверной информации о том, чем живёт российское общество, чем гордится и какие ценности защищает.