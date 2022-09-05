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5 сентября, 16:31

Два российских туриста утонули в абхазской Гагре

Двое россиян сегодня, 5 сентября, утонули в абхазской Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным ведомства, погибли двое мужчин — 30-летний житель Тюменской области Виктор К. и 37-летний москвич Владислав Б. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители. Также сегодня в Гагре сотрудники МЧС спасли тонувшего жителя Уфы.

"В состоянии средней степени тяжести спасённый находится в Гагрской районной больнице", — добавили в ведомстве.

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Unsplash

Наталья Исакова

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