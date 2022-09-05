Глава британского МВД объявила об отставке после избрания Трасс на пост премьера
Глава МВД Британии Пател объявила об отставке
Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо об отставке покидающему пост премьер-министра страны Борису Джонсону. Об этом она написала в "Твиттере".
"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием нашим новым лидером и поддержу её как нашего нового премьер-министра. Это мой выбор — продолжать свою госслужбу стране и округу Уитхем, будучи рядовым членом Парламента, как только Лиз официально вступит в должность и будет назначен новый министр внутренних дел", — отметила Пател.
Она стала первым министром, который заявил об уходе с должности после избрания Лиз Трасс на пост премьера Британии.
Напомним, за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов партии. Её оппонент — 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак — получил 60 399 голосов. На посту премьер-министра она сменила Бориса Джонсона.
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