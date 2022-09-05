Глава британского МВД объявила об отставке после избрания Трасс на пост премьера

Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо об отставке покидающему пост премьер-министра страны Борису Джонсону. Об этом она написала в "Твиттере".

"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием нашим новым лидером и поддержу её как нашего нового премьер-министра. Это мой выбор — продолжать свою госслужбу стране и округу Уитхем, будучи рядовым членом Парламента, как только Лиз официально вступит в должность и будет назначен новый министр внутренних дел", — отметила Пател.

Она стала первым министром, который заявил об уходе с должности после избрания Лиз Трасс на пост премьера Британии.