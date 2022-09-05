Разгуливающий с пистолетом пьяный экс-боец ММА напугал прохожих в Москве
"Рен-ТВ": В Москве задержали пьяного экс-бойца ММА, разгуливавшего с пистолетом
В Москве после прогулки с оружием в пьяном виде задержан бывший боец ММА Илья Ойкин. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", инцидент с 32-летним спортсменом произошёл на улице Академика Королёва.
Полицейских на место вызвали очевидцы, которые были напуганы поведением Ойкина. При этом экс-боец MMA не оказывал сопротивления при задержании, выстрелов он также не производил. В итоге спортсмена увезли в отделение, а его оружие отправили на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.
А ранее Лайф сообщал, что женщина устроила тренировку по стрельбе на парковке около роддома в Балашихе. Судя по видео, мишенью брутальной автоледи на чёрном "ауди" стал стаканчик кофе. В результате такой тренировки никто не пострадал, однако очевидцам пришлось изрядно понервничать.
ТАСС / Антон Новодережкин