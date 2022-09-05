Разгуливающий с пистолетом пьяный экс-боец ММА напугал прохожих в Москве

В Москве после прогулки с оружием в пьяном виде задержан бывший боец ММА Илья Ойкин. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", инцидент с 32-летним спортсменом произошёл на улице Академика Королёва.

Полицейских на место вызвали очевидцы, которые были напуганы поведением Ойкина. При этом экс-боец MMA не оказывал сопротивления при задержании, выстрелов он также не производил. В итоге спортсмена увезли в отделение, а его оружие отправили на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.