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5 сентября, 17:39

Разгуливающий с пистолетом пьяный экс-боец ММА напугал прохожих в Москве

"Рен-ТВ": В Москве задержали пьяного экс-бойца ММА, разгуливавшего с пистолетом

В Москве после прогулки с оружием в пьяном виде задержан бывший боец ММА Илья Ойкин. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", инцидент с 32-летним спортсменом произошёл на улице Академика Королёва.

Полицейских на место вызвали очевидцы, которые были напуганы поведением Ойкина. При этом экс-боец MMA не оказывал сопротивления при задержании, выстрелов он также не производил. В итоге спортсмена увезли в отделение, а его оружие отправили на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.

После драки со стрельбой в Мурино задержаны пять человек, среди них — боец ММА Тарасов

После драки со стрельбой в Мурино задержаны пять человек, среди них — боец ММА Тарасов

А ранее Лайф сообщал, что женщина устроила тренировку по стрельбе на парковке около роддома в Балашихе. Судя по видео, мишенью брутальной автоледи на чёрном "ауди" стал стаканчик кофе. В результате такой тренировки никто не пострадал, однако очевидцам пришлось изрядно понервничать.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова

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