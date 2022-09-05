Московский центр Карнеги прекратил работу в России по решению Минюста

Московский центр Карнеги прекратил деятельность в России по распоряжению Минюста. Об этом говорится в заявлении фонда в телеграм-канале.

"В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2022 года Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир (США), прекратил свою работу", — сказано в сообщении.

При этом Фонд Карнеги за международный мир продолжит размещать аналитику о РФ, Украине и соседних государствах, в том числе на русском языке, подчёркивается в заявлении. Напомним, что в апреле этого года Минюст РФ исключил из перечня представительств зарубежных некоммерческих неправительственных организаций филиал данного сообщества в России из-за нарушения законодательства.

Ранее Лайф писал, что "Конгресс украинцев Канады"*, "Институт Макдональда – Лорье"* и "Украинская национальная федерация Канады"* попали в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщили в Минюсте РФ.