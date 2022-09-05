Певец Сергей Жуков рассказал, какие места в Петербурге посетил вместе с семьёй

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, какие места в Северной столице посетил вместе с семьёй. Подробности артист сообщил в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Все последние наши приезды, кроме концертов, у нас обязательно пару дней, [когда] мы остаёмся. В прошлый раз мы ходили и смотрели Бродского, его музеи с комнатами. По пушкинским местам ходили — его квартира, литературное кафе и всё прочее", — сказал певец.

Музыкант добавил, что часто бывает в Северной столице, но при этом каждый раз открывает для себя новые места и всё больше влюбляется в Петербург. Надо чаще приезжать в этот город, заключил лидер группы "Руки вверх!".