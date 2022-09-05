Россиянам рассказали, что делать с валютными счетами

Российским банкам запрещено приобретать наличную валюту стран Запада, в частности доллар и евро, из-за антироссийских санкций. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой "Финансы и учёт" Тульского филиала Финуниверситета Рим Нурмухаметов.

"Поэтому по не зависящим от России обстоятельствам российские банки не могут выполнить свои обязательства по валютным вкладам населения и выдать клиентам наличную валюту недружественных стран", — отметил он в беседе с "Тульской службой новостей".

Эксперт добавил, что некоторые крупные коммерческие банки РФ уже ввели комиссии за хранение валютных вкладов, что невыгодно владельцам таких счетов. Если с ними ничего не делать, то они фактически становятся неработающими, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что финансовые организации предлагают перевести валютные средства в различные ликвидные активы. Так, их можно конвертировать в рубли по курсу не ниже, чем у ЦБ РФ на дату этой операции, обратил внимание специалист. Кроме того, можно перевести сбережения в драгоценные металлы.

Нурмухаметов подчеркнул, что замораживания валютных вкладов не произойдёт. При этом лучше всего переводить их в ликвидные активы, предлагаемые банками, заключил экономист.