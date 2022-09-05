S7 Airlines запускает ежедневные рейсы из Москвы в турецкую Анталью
Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в турецкую Анталью. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"С 26 сентября запускаем рейсы в Анталью из Москвы, а с 22 октября — из Новосибирска", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно, а самолёты из Новосибирска сначала будут летать раз в неделю по субботам, а с 1 ноября — два раза в неделю, по вторникам и пятницам.
"Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск: рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром и возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно", — заключили в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее Лайф рассказывал, что режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлён до 10 сентября. Так, пассажирские рейсы по-прежнему не выполняются в аэропорты следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
ТАСС / Юрий Смитюк