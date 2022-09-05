Путин утвердил одним из приоритетов расширение гуманитарного взаимодействия с ДНР и ЛНР

Расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР будет приоритетом гуманитарной политики России за рубежом. Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, которую в понедельник утвердил президент Владимир Путин.

"Приоритетной задачей остаётся углубление двустороннего сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодёжной политики, спорта, туризма с государствами на постсоветском пространстве: с государствами – участниками СНГ, Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой", — перечислено в документе.

Также Концепция определяет, что гуманитарное взаимодействие с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией должно учитывать соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.