Путин утвердил одним из приоритетов расширение гуманитарного взаимодействия с ДНР и ЛНР
Расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР будет приоритетом гуманитарной политики России за рубежом. Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, которую в понедельник утвердил президент Владимир Путин.
"Приоритетной задачей остаётся углубление двустороннего сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодёжной политики, спорта, туризма с государствами на постсоветском пространстве: с государствами – участниками СНГ, Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой", — перечислено в документе.
Также Концепция определяет, что гуманитарное взаимодействие с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией должно учитывать соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Напомним: в утверждённой Владимиром Путиным Концепции отмечено, что происходящие в мире процессы глобализации ставят под угрозу культурную самобытность стран и народов, именно поэтому стоит бороться за их сохранение и защиту. В документе также определяется роль России как защитника традиционных ценностей и мирового духовного наследия.
Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства столицы / Максим Мишин