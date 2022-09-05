В Москве задержали директора и повара частного детсада после отравления восьми детей

После отравления восьмерых детей в частном детском саду на северо-западе Москвы правоохранители задержали гендиректора и повара дошкольного учреждения. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Сегодня задержаны генеральный директор и повар частного детского сада. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — рассказала она журналистам.

Инцидент произошёл в детском саду на 3-й Хорошевской улице ещё в июле текущего года. В результате происшествия дети были доставлены в медицинские учреждения, сейчас их жизни ничего не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.