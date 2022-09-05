Концепция гуманитарной политики предусматривает недопустимость дискриминации спортсменов РФ

Дискриминация российских спортсменов недопустима, важно защищать их права. Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, которая была утверждена в пятницу президентом России Владимиром Путиным. Полный текст опубликован на портале правовой информации.

"Полноценное участие России в соревнованиях во всех олимпийских спортивных дисциплинах не должно зависеть от конъюнктурной политики отдельных государств и ангажированных подходов представителей профильных международных организаций", — отмечается в тексте документа.

Концепция также гласит, что важно защищать права российских спортсменов и не допускать их дискриминации.