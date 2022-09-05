Концепция гуманитарной политики предусматривает недопустимость дискриминации спортсменов РФ
Дискриминация российских спортсменов недопустима, важно защищать их права. Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, которая была утверждена в пятницу президентом России Владимиром Путиным. Полный текст опубликован на портале правовой информации.
"Полноценное участие России в соревнованиях во всех олимпийских спортивных дисциплинах не должно зависеть от конъюнктурной политики отдельных государств и ангажированных подходов представителей профильных международных организаций", — отмечается в тексте документа.
Концепция также гласит, что важно защищать права российских спортсменов и не допускать их дискриминации.
Ранее в сборной России предсказали, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Об этом порассуждал тренер сборной РФ Виктор Онопко. По его словам, возвращение в Европу может состояться меньше чем через два года.
ТАСС / POOL / Александр Вильф