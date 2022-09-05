По российским стандартам: В Херсоне заработал базовый медицинский колледж

В Херсоне заработал базовый медицинский колледж. Как рассказал журналистам директор образовательного учреждения Александр Бойко, на сегодняшний день уже принято почти 300 студентов.

Директор херсонского медицинского колледжа рассказал о деятельности учреждения. Видео © Telegram / Администрация Херсонской области

"Мы были одним из лучших на Украине заведений по подготовке зубных техников и фельдшеров. Но сейчас случился наплыв, которого мы не ожидали. Оказалось, очень много желающих учиться именно в нашем колледже", — отметил Бойко.

Все первокурсники будут учиться уже по стандартам РФ. Переходные группы продолжат обучение по украинским программам, но дипломы им выдадут уже российского образца. Сегодня в учреждении готовят стоматологов, фельдшеров, медицинских сестёр, акушеров и фармацевтов.