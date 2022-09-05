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5 сентября, 17:18

По российским стандартам: В Херсоне заработал базовый медицинский колледж

В Херсоне заработал базовый медицинский колледж

В Херсоне заработал базовый медицинский колледж. Как рассказал журналистам директор образовательного учреждения Александр Бойко, на сегодняшний день уже принято почти 300 студентов.

Директор херсонского медицинского колледжа рассказал о деятельности учреждения. Видео © Telegram / Администрация Херсонской области

"Мы были одним из лучших на Украине заведений по подготовке зубных техников и фельдшеров. Но сейчас случился наплыв, которого мы не ожидали. Оказалось, очень много желающих учиться именно в нашем колледже", — отметил Бойко.

Все первокурсники будут учиться уже по стандартам РФ. Переходные группы продолжат обучение по украинским программам, но дипломы им выдадут уже российского образца. Сегодня в учреждении готовят стоматологов, фельдшеров, медицинских сестёр, акушеров и фармацевтов.

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Ранее Лайф писал, что херсонский университет зачислит абитуриентов бесплатно и без экзаменов. Самыми востребованными в этом году факультетами стали педагогический, физико-математический, психологический, а также факультет журналистики. На каждый из них за первые часы работы комиссии подали от 30 до 50 заявок.

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Кадр из видео Telegram / Администрация Херсонской области

Наталья Исакова

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