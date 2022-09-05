РФ вышла из соглашения об облегчённом посещении Курил японцами – бывшими жителями островов
Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегчённом посещении Курил гражданами Страны восходящего солнца, которые раньше жили на островах. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отметим, что соглашение было заключено 2 сентября 1999 года между кабминами стран. Действие документа распространялось на острова Кунашир и Итуруп, а также на острова Малой Курильской гряды.
Ранее Лайф рассказывал, что Токио выразил протест Москве из-за учений "Восток-2022". В Японии заявили, что военные стратегические командно-штабные учения на Кунашире и Итурупе являются неприемлемыми.
ТАСС / Сергей Красноухов