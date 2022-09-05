В "Газпроме" объяснили невозможность эксплуатации турбины "Северного потока" без ремонта

Дальнейшая эксплуатация Trent 60 на станции "Портовая" газопровода "Северный поток" грозит риском пожара или взрыва. В связи с этим запуск агрегата без ремонта противоречит законам РФ, сообщает пресс-служба "Газпрома". В компании пояснили, что утечка масла — системный дефект двигателей Siemens, используемых на "Северном потоке".

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что рабочие поверхности в компрессоре газотурбинного двигателя могут достигать температуры свыше 300 °С, при этом температура воспламенения масла — около 288 °С.